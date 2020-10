Vuelta a España 2020, tappa di domani (22 ottobre): Lodosa – La Laguna Negra-Vinuesa. Altimetria, percorso, orari

Domani, giovedì 22 ottobre, andrà in scena la terza tappa della Vuelta a España 2020. Saranno 166 i chilometri da affrontare tra Lodosa e la La Laguna Negra-Vinuesa, per un altro tappone deputato a smuovere l’attuale classifica generale e mietere altri forti sentenze a poche ore dalla partenza della grande corsa a tappe iberica. Di seguito potrete trovare l’altimetria, il percorso, e gli orari della frazione di domani.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Il finale, senza precedenti, sarà perfetto per gli scalatori puri, e i leader delle squadre dovranno essere capaci di gestire bene la corsa per non farsi cogliere impreparati. Il traguardo si trova sulla cima di una salita di prima categoria come Laguna Negra, dove però le differenze dovrebbero essere minime. È un’ascesa di prima categoria di 8,6 chilometri con una media del 5,8% e punte del 10% nei metri conclusivi.

ORARI

La frazione di domani prenderà il via alle ore 13.15, e terminerà alle ore 17.30. Potrete seguire la Vuelta in diretta televisiva su Eurosport dalle ore 14.55. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della terza tappa della Vuelta 2020 dalle ore 11.30.

