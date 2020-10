Vuelta a España 2020, Sam Bennett prima del declassamento: “Sono davvero contento di vincere su un arrivo dove ha trionfato anche Sean Kelly”

Sam Bennett aveva vinto la tappa odierna della Vuelta a España 2020, la nona, prima di venire declassato per aver colpito con un paio di testate un corridore della Trek nelle fasi di preparazione della volata. Durante lo sprint, l’irlandese aveva battuto in maniera limpida il tedesco Pascal Ackermann. Tuttavia, la giuria ha deciso di punirlo comunque per l’eccesso di foga e gli ha, dunque, strappato il trionfo che aveva ottenuto in quella Aguilar de Campoo ove, in passato, aveva vinto anche Sean Kelly.

A fine tappa, prima del declassamento, Bennett aveva commentato lo sprint odierno ai microfoni di Eurosport. Queste le sue parole: “Quello odierno era uno sprint davvero difficile poiché l’arrivo tirava all’insù e avevamo il vento in faccia. Ho voluto fortemente questa vittoria e il team mi ha dato una grande mano. E’ particolarmente bello trionfare qua, ove ha alzato le braccia al cielo anche il mito per eccellenza del ciclismo irlandese: Sean Kelly“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse