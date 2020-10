Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Sono come il vino, più vecchio è, meglio è. Oggi avevo le gambe, e sto molto bene”

Primoz Roglic torna ad essere il padrone della Vuelta a España 2020! È tripletta per il campione sloveno della Jumbo-Visma, che dopo Arrate e l’Alto de Moncalvillo, è riuscito ad imporsi anche nel tortuoso finale odierno di Suances, battendo l’austriaco Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), e l’azzurrino Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step). Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) è arrivato al traguardo con 3″ di ritardo che, sommati ai 10″ di abbuono conquistati da Roglic, li ha posizionati allo stesso tempo, lasciando però la nuova leadership al vincitore uscente della grande corsa a tappa iberica. Questo weekend ci sarà sicuramente una grande battaglia tra questi due campioni.

Intervistato nel dopotappa, Roglic ha dichiarato: “Sono molto contento. Non è mai facile, ma oggi avevo le gambe e sto molto ma molto bene. Ho un anno in più, per questo sono forte. Un po’ come il vino, più vecchio è, meglio è. Ho nuovamente la maglia rossa, ma non cambierà davvero le cose per la squadra. Dobbiamo andare avanti con questo grande momento di forma. Abbiamo davanti un weekend con due tapponi di montagna, e saranno divertenti da guardare. Faremo del nostro meglio”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse