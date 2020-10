Vuelta a España 2020, Primož Roglič: “Oggi la tappa è stata regolare, domani vedremo cosa succederà sull’Angliru”

Ha preso il via il fine settimana ricco di montagne della Vuelta a España 2020. Oggi si è corsa l’undicesima tappa, con partenza da Villaviciosa ed arrivo in vetta dopo 170 chilometri all’Alto de la Farrapona. Non c’è stata però l’attesa battaglia tra i big in chiave classifica generale: nessuno scatto, per cui restano a pari tempo la Maglia Rossa Primoz Roglic e il suo rivale principe Richard Carapaz in attesa dell’Angliru di domani. Una situazione che, quindi, rimane cristallizzata in attesa del tappone asturiano.

“Oggi la tappa si è sviluppata in maniera regolare – spiega lo sloveno a Cyclingnews – anche se posso assicurarvi che si sia trattata di una frazione davvero dura di montagna. La prima per il momento, dato che domani ci attende un altro banco di prova davvero severo. Per il momento, però, io ed il team abbiamo tutto sotto controllo. Cosa ne penso di Soler? Sicuramente è un ciclista molto forte. Oggi ha provato l’azione ma non ci siamo fatti prendere dal panico, dato che abbiamo una squadra davvero formidabile. I ragazzi hanno svolto un lavoro straordinario. Andiamo avanti tappa per tappa, con i rivali ben noti nella nostra mente. Per ora tutto procede per il verso giusto, e faremo in modo che continui in questo modo fino alla fine”.

Foto: Lapresse