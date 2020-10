Vuelta a España 2020, Pascal Ackermann: “Non mi aspettavo di vincere perché Bennett era arrivato davanti”

Richard Carapaz ha mantenuto la maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta a España 2020, vinta da Pascal Ackermann in seguito al declassamento di Sam Bennett. Ecco le dichiarazioni del ciclista teutonico in seguito al successo decretato a tavolino.

Così a Spazio Ciclismo Ackermann dopo la vittoria assegnatagli dalla giuria: “Non mi aspettavo di vincere perché Sam era arrivato davanti, ma quando ho visto il video, ho notato come non sia stata un’azione giusta da parte sua. Dopo tutti gli incidenti delle ultime settimane, dobbiamo occuparci degli altri corridori. Se non c’è un buco, dobbiamo fermarci. Mi dispiace per Sam ma capisco perfettamente che dobbiamo correre in modo più corretto“.

Dopo l’analisi ecco le emozioni: “Sono davvero contento di questa vittoria. La mia squadra ha fatto un lavoro straordinario oggi e sono felice di dare qualcosa in cambio. L’ultima volta, abbiamo prestato troppa attenzione alla Quick-Step, quindi questa volta abbiamo fatto le nostre mosse e sono davvero molto felice di avercela fatta. L’ultima volta sono rimasto davvero deluso, abbiamo avuto tanta sfortuna nelle ultime settimane e ora ce l’abbiamo fatta“.

