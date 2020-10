Vuelta a España 2020, pagelle di oggi: Dan Martin fa paura, Primoz Roglic controlla Movistar sottotono

Dopo una vittoria e due secondi posti, Primoz Roglic consolida la sua leadership alla Vuelta a España 2020, ma deve fare attenzione, perchè c’è un agguerrito Dan Martin a soli 4″ da lui. Lo sloveno peró, ha dalla sua parte una formazione veramente solida come la Jumbo-Visma. L’unica vera antagonista a livello di squadre dovrebbe essere la Movistar, anche se quest’oggi gli iberici sono apparsi sottotono. In ripresa Wout Poels e Alexandr Vlasov dopo un avvio non proprio convincente.

PAGELLE TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2020

Dan Martin, 10: condizione spaziale per l’irlandese, che ha ritrovato la vittoria di tappa alla Vuelta dopo ben nove anni dalla prima e ultima ottenuta. Ha convinto fin dall’Alto de Arrate, si è confermato a Lekunberri, ha stupito a La Laguna Negra. Al momento è lui il primo vero antagonista di Roglic. Forse è il nome più inaspettato, ma questa Vuelta potrebbe dare una grande svolta al capitano della Israel Start-Up Nation.

Loading...

Loading...

Primoz Roglic, 8: lo sloveno ha sempre e comunque il pieno controllo della corsa. Freddo, lucido, attento, regala poco o niente agli avversari, consapevole di avere una formazione talmente agguerrita da poterli fare fuori giorno dopo giorno. La sua vendetta si sta facendo sempre più viva.

Wout Poels, Alexandr Vlasov, 7: entrambi in netta ripesa dopo due tappe da dimenticare. Erano attesi, e sono spuntati fuori reggendo pienamente il ritmo dei migliori. Sono tornati della partita, e la strada per recuperare ulteriormente è ancora molto lunga.

Enric Mas e la Movistar, 5,5: un po’ al di sotto delle aspettative. Enric Mas non è sembrato poi così lucido nonostante il sesto posto di tappa. Assenti Marc Soler (anche sfortunato nel subire un problema meccanico) e Alejandro Valverde.

Gli azzurri Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli e Davide Formolo, 6,5: non al pari dei big, ma sempre e comunque della partita nelle fasi decisive della corsa. Non hanno delle formazioni solide, ma hanno dalla loro un percorso pennellato sulle loro caratteristiche. Da qui a Madrid potrebbero regalarci delle sorprese. Siamo solo all’inizio, e la loro condizione è più che buona.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse