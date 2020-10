Volley, SuperLega: terza giornata. Civitanova asfalta Trento, Perugia capolista solitaria

Grande serata con cinque partite valide per la terza giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I riflettori erano puntati sull’Eurosuole Forum per il big-match di questo primo turno infrasettimanale della stagione. Civitanova ha demolito Trento con un roboante 3-0, messo in discussione soltanto nel secondo set dove la Lube si è comunque imposta ai vantaggi. Gli ultimi Campioni d’Italia sono stati presi per mano dal martello Osmany Juantorena (16 punti) e dal suo compagno di reparto Yoandy Leal (15), nove marcature per l’opposto Kamil Rycklicki.

Dall’altra parte della rete Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra Nimir Abdel Aziz (16) e il martello Dick Kooy (10), ma non è bastato per evitare la seconda sconfitta consecutiva col massimo scarto dopo quella subita tre giorni fa contro Verona.

Perugia si conferma al comando della classifica generale, con un punto di vantaggio su Civitanova e ben sei su Trento, asfaltando Padova con un secco 3-0. I Block Devils hanno fatto festa davanti al proprio pubblico grazie alle prestazioni solide della stella Wilfredo Leon (13, 4 aces), dell’opposto Thijs Ter Horst (11) e dell’altro martello Oleg Plotnytskyi (11).

Loading...

Loading...

Perugia è capolista solitaria perché Milano ha clamorosamente perso in casa per 3-1 contro Vibo Valentia. I calabresi, trascinati da Neto Drame (20 punti, 3 muri) e da Thibault Rossard (20), hanno annichilito i meneghini di Yuki Ishikawa (19) e Jean Patry (15).

Verona conferma il suo ottimo stato di forma e, dopo aver sconfitto Trento, batte Monza per 3-1 grazie a Stephen Boyer (19 punti) e all’infinito Matey Kaziyski (17, 3 aces), i quali hanno regolato Donovan Dzavoronok (21) e Marko Sedlacek (15). Secondo successo stagionale per una grande Piacenza che ha la meglio su Cisterna per 3-1 e ringrazia un superbo Aaron Russell (24 punti, 5 muri, 3 aces), il quale ha vinto scontro diretto con Arthur Szwark (22)

Di seguito tutti i risultati dettagliati della terza giornata di SuperLega 2020-2021 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI TERZA GIORNATA SUPERLEGA:

Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino 3-0 (25-15; 26-24; 25-18)

Sir Safety Conad Perugia vs Kioene Padova 3-0 (25-18; 25-14; 25-21)

Allianz Milano vs Tonno Callipo Vibo Valentia 1-3 (19-25; 25-23; 25-27; 20-25)

NBV Verona vs Vero Volley Monza 3-1 (25-21; 22-25; 25-16; 25-23)

Top Volley Cisterna vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-22; 21-25; 22-25; 21-25)

Consar Ravenna vs Leo Shoes Modena domani, ore 20.30

CLASSIFICA SUPERLEGA (dopo la terza giornata):



Perugia 9 punti, Civitanova 8, Milano 6, Piacenza 6, Verona 6, Modena 3*, Monza 3, Padova 3, Trento 3, Vibo Valentia 3, Ravenna 1*, Cisterna 0.

*= 1 partita in meno.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Roberto Bartomeoli