Volley, Superlega 2020-2021, terza giornata. Derby in rimonta per Modena che vince 3-1 a Ravenna e spicca il volo in classifica

Come da tradizione la Leo Shoes Modena espugna il palaDeAndrè e conquista la seconda vittoria consecutiva della stagione dopo il successo di domenica scorsa a Vibo. La squadra di Giani soffre, va sotto ma si rimette in carreggiata grazie anche alle seconde linee e si impone 3-1 sulla solita coriacea Ravenna che perde progressivamente lucidità in battuta e attacco e si deve arrendere dopo quasi due ore e mezzo di battaglia.

Gialloblù più consistenti in attacco e in battuta, nonostante le prestazioni non esaltanti di Vettori e Petric, finiti in panchina e sostituiti con buona efficacia da Estrada Mazorra e Lavia e grazie ad un’altra grande prestazione di Karlitzek, premiato come miglior giocatore. Ravenna si conferma squadra coriacea, difficile da affrontare ma, sull’1-0 e 17-15 del secondo set, ai giallorossi è mancato il “killer instinct” per arrivare fino in fondo ed aggiungere un altro punticino alla classifica dopo quello prezioso di domenica scorsa a Civitanova.

Primo set ad elastico con Modena che dà sempre l’impressione di avere la situazione sotto controllo ma che perde la tramontana proprio nel momento decisivo., la squadra di Giani subisce la battuta dell’ex di turno Pinali in avvio ma si rimette in carreggiata grazie alla difesa guidata da un Grebennikov impeccabile e da Karlitzek in attacco.

Gli emiliani provano la fuga prima sul 14-10 e poi, ancora più convincenti sul 22-18 siglato da Stankovic e da un errore di Grozdanovic ma la squadra di Bonitta non molla, si affida al servizio e si rimette in carreggiata pareggiando a quota 23, annullando un set ball con la pipe di Loeppky e chiudendo 26-24 grazie all’ace di Grozdanov (26-24).

Modena esce stranita dal primo set, Vettori fatica tantissimo in attacco e si prende due muri dai ravennati (7-5) ma Modena ha la forza per riprendersi scattando avanti 10-12 grazie al continuo Stankovic. La Consar non si ferma, torna avanti 16-14 con l’errore di Petric ma i modenesi serrano le fila, si affidano a Lavia in banda e all’altro schiacciatore Karlitzek in ottima serata. I padroni di casa resistono fino al 22-22 e poi mollano la presa e i gialloblù chiudono il set con il muro: 25-22.

Sembra tutto facile per Modena, che ha Lavia e Mazorra in campo dall’inizio per gli spenti Vettori e Petric, in avvio di terzo set (4-10) ma Ravenna si rimette in carreggiata e pareggia a quota 13. Il secondo tentativo di fuga è quello buono per i gialloblù che, trascinati da Karlitzek, volano sul 20-15, si fanno solo avvicinare (21-19) ma vincono 25-20.

Nel quarto set sale in cattedra l’opposto di riserva modenese, Estrada Mazorra che firma la fuga dei gialloblù: 8-4. Ravenna non riesce a rimontare, calando ulteriormente l’intensità in battuta e in attacco e Modena ne approfitta per mantenere il cambio palla e vincere 25-19.

Foto Live Photosport Daniele Ricci