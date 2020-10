Volley, serie A1 femminile 2020-2021, terza giornata. Conegliano alla prova Scandicci, Novara: occhio a Chieri!

Si è parlato più dell’unica partita che non si giocherà rispetto alle altre cinque che si disputeranno regolarmente nella settimana che precede la terza giornata del massimo campionato femminile di volley che non vedrà scendere in campo Saugella Monza e Il Bisonte Firenze perchè il tecnico fiorentino Mencarelli è impegnato alla guida della Nazionale azzurra Under 17 impegnata nel campionato europeo di categoria in Montenegro.

Si gioca sabato sera in anticipo a Conegliano a cui il calendario aveva riservato un avvio di stagione apparentemente duro ma la squadra veneta riesce a spianare anche le montagne e finora non ha conosciuto ostacoli di sorta vincendo con Casalmaggiore e Busto Arsizio. Ci proverà la Savino del Bene Scandicci a mettere in difficoltà un Conegliano che sembra subito aver trovato i giusti meccanismi per dominare la regular season esattamente come accadde lo scorso anno fino allo stop per il Covid. Si ritrovano ancora una volta avversari in panchina Santarelli e Barbolini che diedero vita nel 2019 alla sfida infinita chiusa in parità: al Novara di Barbolini (ed Egonu) la Champions, a Conegliano di Santarelli il campionato. Le toscane, ancora prive dell’acciaccata Pietrini, hanno ritrovato domenica scorsa Ofelia Malinov in regia, per cui si rinnova il duello a distanza con Wolosz.

Loading...

Loading...

Partita strana a Busto Arsizio: da una parte la squadra che più si è avvicinata, perdendo due finali, nelle ultime due stagioni, alla corazzata Conegliano che è ancora ferma a quota 0 punti in classifica e dall’altra una neo-promossa, la “matricola terribile” Delta Trentino che ha vinto entrambe le gare fin qui disputate. Parti invertite, dunque, con grande voglia di stupire ancora da parte delle trentine e grande desiderio di riscatto delle lombarde.

Il derby piemontese promette scintille: di fronte le due formazioni che finora hanno osservato un turno di riposo e che comunque hanno già mostrato ottime cose nel primo scorcio di stagione: la Reale Mutua Fenera Chieri e l’Igor Gorgonzola Novara che vuole confermare la sua ambizione a diventare la rivale più credibile dell’Imoco. A proposito di derby è sfida tutta lombarda con punti pesanti in palio fra due formazioni a caccia del primo sigillo in campionato: la Zanetti Bergamo e la VBC E’ Più Casalmaggiore.

Chi vuole continuare a stupire, proprio come Trento, è la Bosca San Bernardo Cuneo che, dopo due vittorie consecutive, va a far visita alla Bartoccini Fortinfissi Perugia che deve ancora vincere la prima partita della stagione.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Lisa Guglielmi