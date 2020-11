Volley, Camilla Mingardi: “Tra Covid e problemi tecnico-tattici, vi racconto il 2020 del Busto Arsizio”

Nuovo appuntamento con Volley2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallavolo. Questa volta, ospite in trasmissione, la schiacciatrice opposta del Busto Arsizio, squadra di Serie A1 femminile, Camilla Mingardi.

Camilla racconta ai nostri microfoni le difficoltà della sua squadra, colpita da difficoltà tecnico-tattiche e dal Coronavirus, problematiche che hanno messo in discussione i risultati e le prestazioni di Busto Arsizio: “E’ stato un periodo difficile, tosto, i primi casi sono stati i nostri. Non siamo stati abituati a vivere questo tipo di emozioni che ovviamente incidono sulla nostra salute e sulle dinamiche di squadra. Forte e insolito, ma nonostante questo ci siamo rimboccate le maniche e pian piano abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per cercare di cambiare le cose. Vivere una stagione in queste condizioni – continua – è molto strano. Per molti atleti è difficile star fermi e poi dover riprendere. Come tutte le stagioni passate si fanno circa due mesi di preparazione per arrivare ad avere una condizione fisica ottimale. Sicuramente, per uno sportivo, avere uno stop di 10/15 giorni senza far nulla è dura. Quando devi tornare in campo devi garantire una buona prestazione, rimetterti in forma il prima possibile. E questo comporta un maggior numero di infortuni”.

La ventiduenne non ha risparmiato un’analisi sul campionato in corso, al momento molto difficile, raccontando anche il suo percorso agonistico. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A CAMILLA MINGARDI





Foto LM/LPS/Ettore Griffoni