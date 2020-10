Volley femminile, Serie A1: ottava giornata. Novara risponde a Conegliano, Monza batte Bergamo

Dopo la vittoria di Conegliano contro Firenze per 3-1, stasera si sono giocate altre due partite valide per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Gli altri tre incontri in calendario (Chieri-Trento, Cuneo-Brescia, Perugia-Busto Arsizio) sono stati rinviati a causa di troppe positività a Covid-19.

Novara ha sconfitto Casalmaggiore per 3-0 (25-17; 25-18; 25-18), ha infilato la terza vittoria consecutiva e si è portata al terzo posto in classifica, a sette punti di distacco dalla capolista Conegliano (con una partita giocata in meno). Le piemontesi si sono fatte trascinare dalla schiacciatrice Caterina Bosetti (14 punti, 4 muri) e dalla centrale Haleigh Washington (11, 5 stampatone), 11 sigilli per il martello Britt Herbots e 9 per l’opposto Malwina Smarzek. Casalmaggiore incappa nel quinto ko stagionale (il terzo di fila) e resta al decimo posto con sei punti all’attivo, da segnalare le 11 marcature di Elitsa Vasileva.

Monza ha invece sconfitto Bergamo al tie-break e ha riscattato il ko subito contro Conegliano, prendendosi il quarto successo stagionale e agguantando Chieri al quinto posto con 12 punti all’attivo. Le padrone di casa erano avanti 2-1 dopo aver perso il primo set, si sono fatte riacciuffare ma nella frazione decisiva hanno fatto la differenza e si sono imposte per 3-2 (21-25; 25-14; 25-21; 27-29; 15-10). Prestazione di lusso da parte delle attaccanti Lise Van Hecke (24 punti) e Flo Meijners (21), doppia cifra anche per Laura Heyrman ed Edina Begic (15 punti a testa), 12 sigilli per la centrale Anna Danesi (3 muri). Bergamo resta al terzultimo posto con cinque punti, oggi non sono bastate Stephanie Enright (18) e Khalia Lanier (16).

stefano.villa@oasport.it

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi