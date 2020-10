Volley femminile, Serie A1: Conegliano batte Firenze in rimonta, settima vittoria consecutiva. Capolista imbattibile

Conegliano ha sconfitto Firenze per 3-1 (19-25; 26-24; 25-19; 25-17) nel match valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Le pantere si sono imposte in terra toscana, dopo aver perso il primo set ed essersi trovate sotto nella fase cruciale della seconda frazione. Le Campionesse d’Italia hanno così conquistato la settima vittoria in altrettanti incontri disputati e si confermano saldamente in testa alla classifica generale a punteggio pieno, con sei lunghezze di vantaggio su Scandicci (a parità di match giocati).

Le venete hanno messo in mostra tutto il loro strapotere tecnico, ma alle padrone di casa vanno gli applausi per aver giocato meravigliosamente per larghi tratti e aver strappato un set alla corazzata di Daniele Santarelli (21-2 il record in questo avvio di campionato). Firenze resta all’ottavo posto con 7 punti all’attivo, ma la classifica è piena di asterischi visti i tanti incontri rinviati a causa delle varie positività a Covid-19.

Prestazione di lusso da parte della schiacciatrice Miriam Sylla (18 punti, 5 muri), della centrale Robin De Kruijf (17 marcature, 5 stampatone) e dell’opposto Paola Egonu (15 punti), alternatasi in campo con Lucille Gicquel (9). Dall’altra parte della rete si sono messe maggiormente in luce il martello Anastasia Guerra (20 punti, 3 aces) e Celine Van Gestel (16), da segnalare anche i 10 punti di Terry Enweonwu, cugina di Paola Egonu.

Foto LM-LPS/Giancarlo Dalla Riva