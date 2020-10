Volley femminile, Serie A1 2020-2021: Monza batte Firenze per 3-1 nel recupero della terza giornata

Monza ha sconfitto Firenze per 3-1 (25-20; 22-25; 25-15; 25-22) nel recupero della terza giornata della Serie A1 di volley femminile 2020-2021. Le brianzole si sono imposte contro la compagine toscana dopo essere state in parità per 1-1 ed hanno così infilato la terza vittoria stagionale, salendo al quarto posto in classifica a quota 10 punti. Le avversarie di turno, invece, si trovano all’ottavo posto (7 punti).

A fare la differenza sono state Lise Van Hecke (18 punti, 3 ace), Hanna Orthmann (15) e Laura Heyrman (14, 5 muri), in doppia cifra anche la centrale Anna Danesi (10). A Firenze non sono bastate Sylvia Nwakalor (18 punti) e Celine Van Gestel (15).

Foto LM/LPS/Lisa Guglielmi