Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio sconfigge Brescia nel recupero, super Camilla Mingardi

Busto Arsizio ha sconfitto Brescia per 3-1 (25-22; 23-25; 25-16; 25-21) nel recupero della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Farfalle hanno rispettato il pronostico nel derby lombardo, si sono imposte in trasferta e hanno conquistato la seconda vittoria stagioonale, salendo così al nono posto in classifica generale con sei punti. Brescia incappa invece il quinto ko consecutivo e resta all’ultimo posto con un solo punto all’attivo.

Le biancorosse si sono fatte sorprendere nel secondo set, ma per il resto hanno dominato e sono parse decisamente più convincenti dal punto di vista tecnico. A mettersi maggiormente in luce sono state Camilla Mingardi (23 punti, 3 muri), Ana Escamilla (16) e Alessia Gennari (14), da segnalare anche le quattro stampatone a testa di Rossella Olivotto e Liset Herrera Blanco. Alle padrone di casa, invece, non sono bastate Giulia Angelina e Marrit Jaspet (14 marcature a testa), 12 punti per Beatrice Berti.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Ettore Griffoni