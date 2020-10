Volley femminile, le migliori italiane della sesta giornata di A1: Egonu timbra il cartellino, Pietrini torna protagonista

CATERINA BOSETTI Una leader in questo primo scorcio di campionato per Novara. Sabato sera contribuisce alla vittoria con Brescia con 16 punti all’attivo, percentuali di eccellenza assoluta con l’85% in ricezione ed il 58% in attacco, con un muro vincente.

SARA BONIFACIO Dieci punti in tre set, il 67% in attacco e ben quattro muri. Niente male il bottino della centrale novarese.

SARA ALBERTI Prova maiuscola anche per la centrale fiorentina: 16 punti con il 67% in attacco, 2 ace, 6 punti a muro e tanta determinazione.

ANASTASIA GUERRA Firenze che va sotto contro Trento, si affida alla determinazione ed alla potenza della sua schiacciatrice che toglie le castagne dal fuoco: 21 punti, 1 ace, 5 muri, il 47% in attacco e il 48% in ricezione.

PAOLA EGONU Non sbaglia un colpo, altro che freno a mano tirato. L’opposta veneta accumula ben 17 punti in tre set a Perugia, chiude col 61% in attacco e con 3 muri. Continuità e potenza.

SARA FAHR Anche lei ormai ci ha preso gusto. Partita di ordinaria amministrazione, ma sempre positiva per la centrale azzurra, che chiude con 8 punti, il 50% in attacco e 3 muri.

ELENA PIETRINI Bagna il suo ritorno in campo con una bella prestazione con 14 punti: 39% in attacco ma soprattutto 70% in ricezione. Le tante battute ricevute in zona non le hanno fatto perdere lucidità.

MARINA LUBIAN La corsa all’azzurro continua. Chiude la prova esterna con 10 punti all’attivo e due muri. Ottimo il 62% in attacco.

Foto Lisa Guglielmi LPS