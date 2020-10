Volley, Champions League 2020-2021: rivoluzionato il format della fase a gironi. Si usano le “bolle”: 6 round robin in Italia

La CEV ha completamente rivoluzionato il format della Champions League 2020-2021 di volley (maschile e femminile). La fase a gironi della massima competizione europea non si svolgerà più con incontri di andata e ritorno (sei partite complessive per ogni squadra, di cui tre in casa e altrettante in trasferta). Si utilizzerà il sistema delle “bolle”, proprio per evitare troppi trasferimenti in questo momento di piena emergenza sanitaria. In cosa consiste? Per ogni girone si disputeranno due round-robin in una sede prefefinita, durante le quali ogni formazione di un determinato raggruppamento affronterà le altre tre (dunque andaranno in scena sempre sei incontri per squadra e sempre due sfide tra due determinate formazioni, semplicemente non sarà garantita l’equa distribuzione tra casa e trasferta).

Le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta (da capire se in primavera si riuscirà a giocare con la classica modalità andata e ritorno, oppure bisognerà adottare una Final Eight). I primi round robin si giocheranno tra la fine di novembre e metà dicembre, i secondi tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Perugia, Modena, Trento si sono assicurate la possibilità di giocare un round robin, mentre Civitanova sarà impegnata in una doppia trasferta; al femminile turno casalingo per Scandicci, Conegliano, Novara, mentre Busto Arsizio avrà la doppia trasferta. Di seguito tutti i round robin della fase a gironi della Champions League di volley 2020-2021.

CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE: LE SEI BOLLE DELLA FASE A GIRONI

POOL A: Grupa Azoty Kedziezyn Kozle, PGE Skra Belchatow, Fenerbahce Istanbul, Lindemans Aalst.

Round Robin 1 a Kedzierzyn Kozle (Polonia), 8-10 dicembre.

Round Robin 2 a Belchatow (Polonia), 26-28 gennaio.

POOL B: Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Monini Perugia, Arkas Izmir, Tours VB.

Round Robin 1 a Tours (Francia), 8-10 dicembre.

Round Robin 2 a Perugia (Italia), 9-11 febbraio.

POOL C: Zenit Kazan, vincitrice preliminare, Berlin Recycling Volleys, ACH Volley Lubiana

Round Robin 1 a Berlino (Germania), 8-10 dicembre.

Round Robin 2 a Kazan (Russia), 9-11 febbraio.

POOL D: Leo Shoes Modena, Kuzbass Kemerovo, Verva Varsavia Orlen Paliwa, Knack Roeselare

Round Robin 1 a Roeselare (Belgio), 15-17 dicembre

Round Robin 2 a Modena (Italia), 9-11 febbraio.

POOL E: Lokomotiv Novosibirsk, Itas Trentino, VfB Friedrichshafen, Cez Karlovarsko

Round Robin 1 a Trento (Italia), 1-3 dicembre.

Round Robin 2 a Friedrichshafen (Germania), 9-11 febbraio.

CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE: LE SEI BOLLE DELLA FASE A GIRONI

POOL A: Unet e-work Busto Arsizio, Savino Del Bene Scandicci, Developres SkyRes Resovia, SSC Palmberg Schwerin.

Round Robin 1 a Scandicci (Italia), 1-3 dicembre.

Round Robin 2 a Schwerin (Germania), 2-4 febbraio.

POOL B: Carraro Imoco Conegliano, Uralochka-NTMK Ekaterinburg, VB Nantes, Fenerbahce Opet Istanbul.

Round Robin 1 a Conegliano (Italia), 8-10 dicembre.

Round Robin 2 a Nantes (Francia), 26-28 gennaio.

POOL C: VakifBank Istanbul, LKS Commercecon Lodz, ASPTT Mulhouse VB, VC Maritza Plovdiv.

Round Robin 1 a Plovdiv (Bulgaria), 24-26 nvovembre.

Round Robin 2 a Lodz (Poloniaa), 2-4 febbraio.

POOL D: Eczacibasi VitrA Istanbul, vincitrice preliminare, Lokomotiv Kaliningrad Region, LP Salo.

Round Robin 1 a Istanbul (Turchia), 6-8 dicembre.

Round Robin 2 a Kaliningrad (Russia), 2-4 febbraio.

POOL E: Dinamo Kazan, Igor Gorgonzola Novara, Grupa Azoty Chemik Police, VK UP Olomouc.

Round Robin 1 a Novara (Italia), 24-26 novembre.

Round Robin 2 a Police (Polonia), 2-4 febbraio.

