Paolo Slongo: “Il Giro d’Italia si può capovolgere. Vincenzo Nibali ha voglia di farlo e può riuscirci”

Vincenzo Nibali occupa il settimo posto nella classifica generale del Giro d’Italia 2020 all’inizio della terza settimana di gara. Lo Squalo ha faticato nell’ultimo weekend e ora accusa un ritardo di 3’29” dalla maglia rosa Joao Almeida. Il siciliano ha cercato di stringere i denti sull’arrivo in salita a Piancavallo, ma ora serve un’impresa fantasmagorica per vincere la Corsa Rosa dopo i sigilli del 2013 e del 2016.

Il capitano della Trek-Segafredo, però, non demorde e il suo allenatore Paolo Slongo ha annunciato battaglia in un’intervista concessa a Repubblica: “Con un’azione buona, fatta bene, il Giro d’Italia 2020 si può capovolgere. Vincenzo ha voglia di farlo, non si accontenta. Una tappa e il podio, no, non firmeremmo. Vincenzo vuole vincere il Giro. E abbiamo ancora le possibilità per farcela. Non è facile, ma non è impossibile”.

Il coach dello Squalo ricorda quanto successo quattro anni fa, quando Vincenzo Nibali riuscì a recuperare addirittura 4’43” da Steven Kruijswijk: “Il distacco è simile, gli avversari volavano allora e Vincenzo aveva avuto un vistoso calo di prestazioni. Qui però le cose sono un po’ diverse […] Vincenzo va forte per le sue possibilità, la salita di Piancavallo l’ha fatta più velocemente che al Giro 2017. Ma non basta, con questi avversari. Per ora loro vanno più forte, c’è poco da dire. Il Giro non lo vince chi fa cose mirabolanti per un po’, ma chi è costante e non cala alla distanza. L’abbiamo visto molte volte in passato, i crolli verticali ci sono sempre stati, e soprattutto negli ultimi anni”.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse