VIDEO Vuelta a España 2020, highlights nona tappa: la volata incriminata di Sam Bennett! vince Pascal Ackermann

Richard Carapaz ha mantenuto la sua maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta a España 2020. Si è trattato della nona frazione in linea, la seconda conclusasi in volata, vinta da Sam Bennett, poi declassato in favore di Pascal Ackermann. Di seguito il video con gli highlights e la sintesi della nona tappa della Vuelta a España 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS NONA TAPPA VUELTA A ESPANA 2020





Loading...

Loading...

Foto: LaPresse