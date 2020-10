VIDEO Sinner-Coria 3-0, Roland Garros 2020: highlights e sintesi della partita. L’azzurro agli ottavi con personalità

Continua a macinare record Jannik Sinner: l’azzurro, infatti, è agli ottavi di finale per la prima volta nella sua carriera. A maggior ragione, il risultato è da ritenersi di grande valore considerando che l’altoatesino non aveva mai messo piede sui campi dello Slam parigino, nemmeno da junior.

Al successo sul belga David Goffin e alla buona prestazione con il francese Benjamin Bonzi si è ora aggiunta la vittoria sull’argentino Federico Coria, senza ancora cedere un set per quella che diventa la prima volta di un classe 2001 agli ottavi di uno dei quattro tornei più importanti.

Loading...

Loading...

Questo risultato gli vale le prime 60 posizioni del mondo, se non arriveranno altri grandi sconvolgimenti nel corso di un torneo che ha già visto tantissimi giocatori arrivare al terzo turno per la prima volta o in situazioni non del tutto attese.

SINNER-CORIA, ROLAND GARROS 2020: HIGHLIGHTS

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse