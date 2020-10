VIDEO Moto3, Celestino Vietti: “Una vittoria che non mi aspettavo, grande lavoro del team”

E’ arrivata una splendida doppietta italiana nel GP di Francia, gara valida per il Mondiale 2020 di Moto3. Celestino Vietti si è imposto nel canonico arrivo in volata della minima cilindrata a precedere Tony Arbolino e lo spagnolo Albert Arenas. Per Vietti si è trattato dell’ottavo podio in questa categoria e consente al centauro nostrano di avvicinare la vetta del campionato (a -16 da Arenas). Di seguito il video delle dichiarazioni di Vietti (fonte: Sky Sport):

VIDEO CELESTINO VIETTI: “VITTORIA INASPETTATA”





Loading...

Loading...

Foto: LaPresse