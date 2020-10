VIDEO Milan-Spezia 3-0: highlights, gol e sintesi. Leao protagonista assoluto a San Siro

Si è concluso sul punteggio di 3-0 il match valido per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 tra Milan e Spezia. I rossoneri si sono imposti nettamente grazie alla doppietta di Leao e alla realizzazione di Theo Hernandez. Una vittoria convincente per gli uomini di Stefano Pioli che, grazie a questo risultato a San Siro, si portano in classifica generale a quota 9 punti, agganciando l’Atalanta in vetta a punteggio pieno. Di seguito gli highlights e le azioni salienti del match del Meazza:

GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-SPEZIA 3-0

MILAN-SPEZIA 1-0: IL GOL DI LEAO

Gol do Milan! Rafael Leão abre o placar. Milan 1×0 Spezia pic.twitter.com/irysZy5t17 — Fut TT (@OficialFutTT) October 4, 2020

MILAN-SPEZIA 2-0: IL RADDOPPIO DI THEO HERNANDEZ

Gol do Milan! Theo Hernandez amplia. Milan 2×0 Spezia pic.twitter.com/sBDrjHXT4Q — Fut TT (@OficialFutTT) October 4, 2020

MILAN-SPEZIA 3-0: IL TRIS DI LEAO

Gol do Milan! Rafael Leão faz mais um. Milan 3×0 Spezia pic.twitter.com/WNSdhyj2Ro — Fut TT (@OficialFutTT) October 4, 2020

Foto: LaPresse