VIDEO Giro d’Italia 2020: incredibile caduta di Miguel Angel Lopez durante la cronometro

Ha preso il via oggi il Giro d’Italia 2020 con la cronometro Monreale-Palermo di 15,1 km. Una prova contro il tempo per specialisti con un percorso senza troppe difficoltà altimetriche. Assoluto protagonista Filippo Ganna che ha portato a termine una prova di altissimo livello. Brutta caduta per Miguel Angel Lopez a metà percorso.

Il ciclista dell’Astana in un tratto in pieno rettilineo ha sbandato, probabilmente a causa di un avvallamento o una buca, scontrandosi contro le transenne. Purtroppo a causa della caduta Miguel Angel Lopez si è ritirato dal Giro d’Italia 2020.

VIDEO GIRO D’ITALIA: CADUTA MIGUEL ANGEL LOPEZ

Foto: Lapresse