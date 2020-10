VIDEO F1, GP Imola 2020: highlights qualifiche. Bottas batte Hamilton per la pole! Leclerc 7° con la Ferrari

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP di Emilia Romagna. Il finlandese della Mercedes è riuscito sconfiggere il compagno di squadra Lewis Hamilton grazie a uno spettacolare giro finale. Prima fila tutta per le Frecce d’Argento, mentre in seconda ci saranno la Red Bull di Max Verstappen e la sorprendente AlphaTauri di Pierre Gasly. Charles Leclerc scatterà dalla settima posizione con la Ferrari, per appena un decimo il monegasco si è dovuto accontentare della quarta fila, alle spalle della Renault di Daniel Ricciardo e dell’altra Red Bull di Alexander Albon. L’altra Ferrari di Sebastian Vettel è soltanto 14ma. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2020 suil circuito di Imola.

VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP IMOLA F1 2020:









Loading...

Loading...

Foto: Lapresse