VIDEO Crotone-Juventus 1-1, Highlights, gol e sintesi: Morata risponde a Simy, bianconeri bloccati in Calabria

Juventus e Crotone hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. I bianconeri sono stati bloccati dalla compagine calabrese e hanno così ottenuto il secondo pareggio stagionale, ora sono a quattro punti di distacco dal Milan capolista. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 13′ con un rigore trasformato da Simy, otto minuti dopo ha pareggiato Morata. Nel secondo tempo da segnalare l’espulsione di Federico Chiesa e il gol annullato dal Var ad Alvaro Morata per un fuorigioco millimetrico. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Crotone-Juventus 1-1.

VIDEO HIGHLIGHTS CROTONE-JUVENTUS 1-1:

VIDEO GOL SIMY (1-0):

VIDEO GOL MORATA (1-1):

VIDEO ESPULSIONE CHIESA:

VIDEO GOL ANNULLATO A MORATA:

Foto: Lapresse