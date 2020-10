VIDEO Benevento-Inter 2-5: highlights, gol e sintesi. I nerazzurri dilagano in Campania

Nel recupero della prima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio l’Inter batte in trasferta per 2-5 il Benevento e conquista altri tre punti nella nuova stagione del massimo campionato. I nerazzurri sbloccano la sfida nel primo minuto con la rete di Lukaku, poi raddoppiano con Gagliardini a metà primo tempo. Tris di Lukaku prima della mezz’ora, poco dopo Caprari accorcia per i campani, ma Hakimi a ruota sigla l’1-4. Nella ripresa Lautaro Martinez firma l’1-5, a seguire Caprari sigla la personale doppietta.

HIGHLIGHTS BENEVENTO-INTER 2-5

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse