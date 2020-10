Vela, Max Sirena: “Il varo di Luna Rossa 2 un momento speciale. Abbiamo chiuso il cantiere per il lockdown”

Nuova puntata si Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ad intervenire ai microfoni, questa volta, è stato Max Sirena, skipper e team principal di Luna Rossa.

Reduce da una settimana importante, Sirena commenta la varata della seconda imbarcazione AC75 Luna Rossa avvenuta lo scorso 20 ottobre davanti alle famiglie del team e alla presenza di un ristretto gruppo composto da amici e persone di riferimento che stanno affiancando la squadra nella trasferta neozelandese: “Una giornata fantastica, per tanti motivi. Non è stato così scontato varare questa barca, visto quello a cui siamo andati incontro negli ultimi mesi. Abbiamo chiuso il cantiere per più di quaranta giorni durante il lockdown, avevamo fatto un programma effettivamente abbastanza ambizioso, perchè abbiamo smesso di navigare a Cagliari a fine agosto e poco più di un mese e mezzo dopo, abbiamo varato Barca 2. Ogni volta – continua – il varo di una barca nuova è sempre molto emozionante. Stavolta, a causa dei motivi che conosciamo, Miuccia Prada e Patrizio Bertelli non sono potuti venire in Nuova Zelanda, e abbiamo fatto una sorpresa/regalo decidendo di battezzare la barca con Tatiana, mia moglie, come madrina. Un momento speciale, quindi, per molti punti di vista“. Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A MAX SIRENA





