Vela, Europei Laser 2020: Villa balza nella top10, Coccoluto e Spadoni restano a galla. Zennaro sempre 12ma nei Radial

Quinta giornata complessiva di gare (seconda di Finali) che va in archivio regolarmente a Danzica per il Campionato Europeo 2020 delle classi olimpiche in singolo Laser Standard e Laser Radial. Quest’oggi in Polonia sono state disputate due prove di Gold Fleet in campo maschile, mentre le ragazze hanno recuperato la regata non svolta ieri completando tre gare nella flotta Gold. Domani è prevista l’ultima e decisiva giornata di Final Series con due regate per ciascuna batteria (senza Medal Race) che determineranno il podio conclusivo della manifestazione a livello open ed europeo.

Day-5 positivo ma forse non sufficiente per rientrare in corsa per il podio da parte degli azzurri di punta nei Laser Standard, con Nicolò Villa che si rende protagonista di una bella progressione dal 17° al 9° posto (8° europeo) grazie ad un ottimo score odierno di 10-5 ma restando attualmente distante 27 punti dalle medaglie con un risultato ancora da scartare al termine della decima regata del Campionato (finora sono a quota 9). Giovanni Coccoluto rimane a galla confermando la sua discontinuità con un 36° ed un 1° posto nelle due prove di giornata che gli valgono l’11ma piazza assoluta (10ma continentale) a 30 punti dalla zona podio, mentre Alessio Spadoni paga dazio per il momento a causa di un 42° posto (chiude 5° nell’altra) che lo fa retrocedere dalla settima alla tredicesima posizione in attesa di scartare il suo pessimo ultimo risultato. Considerando il gioco degli scarti, proprio Spadoni è virtualmente l’italiano più vicino ad una medaglia di bronzo lontana appena 16 punti con due regate ancora da disputare. Risale in classifica fino al 23° posto Gianmarco Planchestainer con uno score di 2-9, mentre restano lontanissimi Marco Gallo (46° con 30-38) e Dimitri Peroni (60° con 54-43). Tris britannico davanti a tutti alla vigilia dell’ultimo giorno con in testa Michael Beckett che precede Elliot Hanson e Lorenzo Brando Chiavarini.

Riscontri in linea con il resto dell’Europeo per la selezione tricolore nel Laser Radial femminile, con Silvia Zennaro che si conferma la migliore del lotto in casa Italia in 12ma piazza assoluta con un parziale di 13-8-(33) perdendo però la chance di riavvicinarsi almeno in parte alla top3 (lontana 34 punti). Piccolo passo indietro per Joyce Floridia dal 13° al 16° posto nella generale a causa di un 14-23-(24) odierno, precedendo comunque di un posto la connazionale Chiara Benini Floriani (18-22 ed infine un 49 scartato). Buona reazione dopo un avvio di Gold Fleet da incubo da parte di Carolina Albano, risalita dalla 34ma alla 22ma piazza con 26-11-28, mentre Matilda Talluri non tiene il passo ed è 36ma nella generale (41-40-16). Danimarca ormai ad un passo dalla medaglia d’oro grazie allo splendido cammino della campionessa continentale in carica Anne-Marie Rindom, che conserva un margine abbastanza rassicurante di 20 punti sulla prima inseguitrice olandese Marit Bouwmeester.

