Vela, Europei 49er 2020: ottima terza piazza nella generale di Visconti-Chistè. Quinte Omari-Distefano

Si è appena conclusa la terza giornata, difatti la seconda visto che le regate di ieri sono state cancellate per assenza di vento, del Campionato Europeo 2020 per quanto riguarda le classi 49er e 49erFX. Le ultime tre prove che si sono disputate sul Lago di Attersee, in Austria, hanno confermato la bontà del lavoro svolto dagli equipaggi italiani sia al maschile che al femminile

Nella classe 49er Uberto Crivelli Visconti e Leonardo Chistè hanno ottenuto un quarto e due secondi posti balzando in terza piazza per quanto concerne la classifica generale con 14 punti. In testa ancora l’equipaggio formato dai fratelli croati Sime e Mihovil Fantela con 9 punti (3-1-1 nella flotta gialla nelle regate di oggi), seguiti dagli olandesi Bart Lambriex-Pim Van Vugt con 12 punti totali (1-3-2 nella flotta blu oggi). Matteo Barison e Nicola Torchio sono risaliti fino al 19° posto nella generale con 54 punti (16-4-17 nella blue fleet). Buona rimonta anche dell’equipaggio composto da Simone Ferrarese e Gianmarco Togni che dal 32° posto della prima giornata hanno concluso le regate odierne al 24°, dopo due ottime prove chiuse in sesta e nona piazza, nell’ultima regata gli azzurri si sono dovuti accontentare del 20° nella flotta blu. Decisamente meno bene Marco Anessi ed Edoardo Gamba attualmente in 42ma posizione nella classifica generale.

Per quanto riguarda la classe femminile 49erFX giornata decisamente positiva per l’equipaggio composto da i Carlotta Omari e Matilda Distefano che dopo il 14° posto della prima regata si sono rifatte con un 8° e un 4° (flotta gialla) nelle successive che consentono alle azzurre di occupare la quinta piazza in classifica generale con 24 punti. Confermano il 9° posto assoluto Jana Germani e Giorgia Bertuzzi che nelle gare di oggi hanno raccolto due 6° posti e un 9° nella flotta gialla con 31 punti totali. In testa alla classifica ancora le tedesche Tina Lutz-Susann Beucke 6 punti (1-2-1) davanti alle norvegesi Helene Naess-Marie Ronningen con 11 punti (3-5-1) e alle svedesi Julia Gross-Hanna Klinga a quota 20. Positiva anche la giornata dell’equipaggio azzurro composto da Arianna Passamonti e Giulia Fava al 19° con 45 punti (13-3-10 oggi nella flotta blu). Più indietro Alexandra Stalder e Silvia Speri in 26ma piazza a quota 53 e Margherita Porro e Sveva Carraro al 30° posto con 57 punti.

