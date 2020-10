Vela, Europei 2020: terzi in classifica Omari-Di Stefano nei 49erFX e Tita-Bandi nei Nacra 17, nessuna regata nei 49er

E’ stata una giornata molto particolare quella odierna ai Campionati Europei 2020 delle classi olimpiche acrobatiche Nacra 17, 49er e 49erFX. Per la prima e l’ultima categoria si è disputata una sola regata mentre non sono scesi in acqua i protagonisti del 49er. Straordinari Ruggiero Tita e Caterina Banti che si sono imposti nell’unica prova dedicata alla categoria Nacra17. Gli azzurri con la vittoria di oggi risalgono in classifica generale fino al terzo posto con 39 punti. In vetta alla graduatoria al momento i Campioni Olimpici in carica argentini Santiago Lange e Cecilia Carranza che nonostante l’ottava piazza di oggi rimangono in testa con 31 punti. Alle loro spalle i britannici John Gimson e Anna Burnet con 36 punti, grazie al secondo posto ottenuto nella regata di oggi.

Scendono al quinto posto in classifica generale Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (46) a causa della settima piazza conquista nella prova odierna. Nono posto di giornata e undicesimo nella generale per Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei con 72 punti. Decisamente più indietro Gabriele Centrone e Alice Cialfi che non hanno concluso la regata e quindi sono scivolati in 24ma posizione con 157 punti.

Per quanto riguarda la classe femminile 49erFX giornata comunque positiva per l’equipaggio composto da i Carlotta Omari e Matilda Distefano che hanno chiuso al 6° posto l’unica regata di oggi, confermandosi al 3° posto nella classifica generale con 29 punti. . In testa ancora le tedesche Tina Lutz-Susann Beucke con 11 punti davanti alle norvegesi Helene Naess-Marie Ronningen che si avvicinano a due lunghezze di distacco. Undicesimo posto in classifica per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi a causa del 23° posto raccolto oggi. Confermano il 19° Arianna Passamonti e Giulia Fava con 55 punti nonostante la decima piazza di oggi. Più indietro Alexandra Stalder e Silvia Speri in 26ma piazza a quota 62 e Margherita Porro e Sveva Carraro al 28° posto con 66 punti.

