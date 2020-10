Vela, Europei 2020: Crivelli Visconti-Chistè sprofondano fuori dalla top10 nei 49er, nessuna regata per le Gold Fleet di 49erFX e Nacra 17

Comincia ad accumulare un ritardo abbastanza notevole la tabella di marcia inizialmente prevista dagli organizzatori dei Campionati Europei 2020 delle classi olimpiche acrobatiche Nacra 17, 49er e 49erFX. Sul Lago di Attersee, in Austria, la quarta giornata della manifestazione è stata condizionata da un vento instabile e complessivamente troppo leggero per garantire il regolare svolgimento di tutte le regate in programma. I 49er alla fine sono riusciti a completare due prove sia di Gold che di Silver Fleet, mentre al femminile si sono disputate solo due regate di flotta Silver. Nulla di fatto per i Nacra 17, che dopo aver abortito diversi tentativi di partenza hanno chiuso il day-4 senza gareggiare. Tutto rimandato dunque alle ultime due giornate della rassegna continentale, in cui meteo permettendo si proverà a completare il maggior numero di regate possibile.

Prima giornata di Gold Fleet a dir poco disastrosa per Uberto Crivelli Visconti e Leonardo Chistè, che scartano un 29° e mettono a referto un pesantissimo 25° posto ottenuto nella seconda e ultima regata odierna che li fa sprofondare dalla terza all’undicesima posizione in classifica generale con 52 punti, a -19 dalla zona podio e a -24 dalla vetta. Prosegue invece la rimonta di Matteo Barison e Nicola Torchio, oggi capaci di raccogliere un 16° ed un 5° posto nella flotta gold per una sedicesima piazza assoluta provvisoria nell’Europeo con 73 punti. Stabili in 24ma posizione Simone Ferrarese e Gianmarco Togni con un parziale odierno di 11-20 nella Gold Fleet, mentre Marco Anessi ed Edoardo Gamba hanno guadagnato due posti ed ora sono 40mi overall con un 5° ed un 14° posto nella Silver Fleet (in cui si battaglia per le posizioni fuori dalla top30).

Per quanto riguarda le altre classi, sono riuscite a completare due regate anche le barche della Silver Fleet nei 49erFX con dei buoni risultati in chiave azzurra. Un primo ed un secondo posto di giornata per Alexandra Stalder e Silvia Speri, che consolidano il 26° posto assoluto maturato al termine delle qualificazioni e che le ha tenute fuori dalla flotta Gold come prime delle escluse. Buona prestazione anche da parte di Margherita Porro e Sveva Carraro, risalite in 28ma piazza nella generale (terze nella Silver) grazie ad uno score di 3-7. Grande attesa in vista delle ultime due giornate per vedere all’opera le tre coppie italiane di 49erFX presenti in Gold Fleet con Omari-Distefano attualmente quinte, Germani-Bertuzzi ottave e le debuttanti Passamonti-Fava diciannovesime.

Foto: Shutterstock