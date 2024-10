Max Sirena: “Luna Rossa ha scritto la prima pagina di una nuova epoca di America’s Cup. La nostra visione…”

Luna Rossa ha conquistato la America’s Cup femminile, facendo festa nelle acque di Barcellona dopo aver sconfitto le britanniche di Athena Pathway nel Match Race secco che metteva in palio il trofeo. Si trattava della prima edizione riservata alle donne nell’ambito della competizione sportiva più antica al mondo, dunque l’affermazione del sodalizio italiano resterà per sempre in cima all’albo d’oro e potrebbe avere un peso specifico rilevante in ottica futuro.

Giulia Conti e compagne sono state impeccabili contro il sodalizio emanazione di INEOS Britannia (che sta fronteggiando Team New Zealand nell’evento più importante), partendo meglio e restando sempre davanti di misura grazie a delle manovre più pulite e precise inscenate a bordo degli AC40, ovvero le imbarcazioni piccole con quattro atlete a bordo e senza cyclors (a differenza di quanto accade sugli AC75 con otto velisti che caratterizzando la America’s Cup aperta soltanto agli uomini).

Max Sirena, skipper di Luna Rossa, ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali ufficiali di Team Prada Pirelli: “Sono davvero felice per le ragazze, hanno lavorato moltissimo per raggiungere questo risultato e si meritano un grande applauso. Questa vittoria e quella dei giovani sono un motivo di orgoglio per tutto il team e dimostrano che la nostra visione nei confronti delle nuove generazioni di velisti era corretta e che il nostro programma di formazione ha dato i suoi frutti”.

Poche settimane fa, infatti, Luna Rossa aveva alzato al cielo anche la Youth America’s Cup (riservata agli under 25) con l’equipaggio guidato da Marco Gradoni, dunque potrebbe essersi aperta una pagina con l’auspicio che nella prossima occasione si possa fare festa anche tra i grandi, dopo la sconfitta rimediata contro Ineos nella finale della Louis Vuitton Cup. Max Sirena ha mostrato entusiasmo: “Entrambi hanno dimostrato talento e determinazione e hanno scritto la prima pagina di una nuova epoca della Coppa America”.