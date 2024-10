Luna Rossa, Conti: “Abbiamo scritto un pezzo di storia della vela femminile”; Porro: “Esperienza unica”

Giornata trionfale a Barcellona per la vela italiana, che può festeggiare il trionfo di Luna Rossa Prada Pirelli nella prima storica edizione dell’America’s Cup femminile. L’equipaggio italiano, dopo aver superato brillantemente le precedenti fasi eliminatorie, ha avuto la meglio quest’oggi nel singolo Match Race finale sul team britannico Athena Pathway conquistato un risultato di grande prestigio.

Incontenibile l’euforia della squadra al termine della regata, con la timoniera Giulia Conti che ha poi parlato così ai canali ufficiali di Luna Rossa: “Oggi è la ciliegina sulla torta di un percorso iniziato a gennaio di quest’anno con gli allenamenti a Cagliari. Un progetto condiviso sin dal primo giorno con l’equipaggio degli Youth. Sono stati mesi abbastanza lunghi, in alcuni momenti duri, ma c’è sempre stata una grandissima coesione di squadra che secondo me ha fatto in modo di poter scrivere oggi un pezzo di storia della vela femminile. Sono state due settimane veramente toste, per le attese e per il vento che c’era e poi non c’era. Tante volte usciti in mare per non fare regate, altre volte regate annullate perché poi il vento calava. È stato un gioco di testa in questi dieci giorni, cercando di essere sempre concentrate e sul pezzo. Abbiamo sempre cercato di affrontare una regata alla volta, un leg alla volta, una partenza alla volta. Penso che questa filosofia sia servita perché oggi è stata una delle altre regate in cui abbiamo soltanto portato a termine quello che ci eravamo prefissate di fare“.

L’esperta velista romana ha aggiunto: “Le condizioni meteo sono state un po’ tricky. La prima giornata di qualifiche è stata bellissima, avevamo vento sui 15-17 nodi e un po’ d’onda, quindi sono state regate molto divertenti. Poi le altre regate sono state spesso marginal e in alcune abbiamo perso il volo, lasciando per strada qualche punticino. In questo periodo dell’anno però è solito a Barcellona avere queste condizioni, che magari o c’è troppo vento o ce n’è troppo poco, c’è tanta onda. Navigare con onda con queste barche è veramente difficile e stiamo tutti cercando di imparare giorno dopo giorno come portare al meglio la barca. Comunque siamo molto soddisfatte del lavoro fatto“.

Grande soddisfazione anche per l’altra timoniera dell’AC40 italiano, Margherita Porro: “La mia esperienza in America’s Cup con Luna Rossa è stata unica. A parte l’ambito della vela a livello di prestazione e dati, soprattutto per il fatto di aver scoperto una famiglia dietro a Luna Rossa. Ognuno dei membri del team è sempre pronto ad aiutare quando c’è bisogno ed è sempre pronto a dire una parola di incoraggiamento quando si è un po’ giù di morale, quindi non scherzo quando dico che mi sembra di essere entrata in una grande famiglia. Penso che siamo il team ad aver lavorato più sodo di tutti. Quella di oggi è stata una giornata in cui non mi sono resa conto della grandezza della vittoria che siamo riuscite a ottenere. Sicuramente eravamo tutte molto tese, ma il sapore che sentivamo era giusto. Era una tensione giusta. Sono veramente contenta di averlo condiviso con delle ragazze magnifiche, che mi hanno aiutato a crescere anche a livello personale. Volevo ringraziare tutte le mie compagne di squadra, il nostro allenatore Simone (Salvà, ndr) e tutti i membri del team di Luna Rossa che ci hanno supportato“.