Triathlon, World Cup Arzachena 2020: è grande Italia! Terza Verena Steinhauser, quinta Angelica Olmo

A poco più di un mese dall’unica tappa delle World Series ancora in calendario e dai Mondiali di staffetta mista, il triathlon prosegue la stagione 2020 con una tappa della World Cup, la seconda dopo la ripartenza: dopo la prova di Karlovy Vary in Repubblica Ceca, il circuito infatti oggi, sabato 10 ottobre, ha fatto tappa ad Arzachena, in Sardegna, per una prova sprint. La protagonista annunciata, la rappresentante di Bermuda, Flora Duffy, non ha tradito le attese, dominando la scena e rifilando oltre un minuto a tutte le rivali, andando a vincere in 1:00’53”.

Seconda piazza per la britannica Beth Potter, a 1’11”, ma in Sardegna è podio Italia: terza posizione, infatti, per Verena Steinhauser, attardata di 1’14”. La grande giornata delle azzurre però è sottolineata dal magnifico quinto posto di Angelica Olmo, anche lei in lotta fino all’ultimo per la seconda posizione, staccata di 1’21”, dall’11° di Beatrice Mallozzi a 2’29”, dal 16° di Ilaria Zane a 3’17” e dal 19° di Luisa Iogna-Prat a 3’54”. Si classifica 29ma all’esordio in World Cup Carlotta Missaglia a 5’45”, mentre è costretta al ritiro Alice Betto, per via di un problema meccanico alla sua bici durante i primi chilometri della frazione di ciclismo dopo che era uscita dalla prima zona cambio in 11ma posizione.

Loading...

Loading...

Afferma al sito federale Verena Steinhauser: “Sono felicissima, questo podio, per me, vale come una vittoria e arriva in chiusura di un anno di grandi sacrifici. Ottenere un piazzamento del genere in una gara Italia vale ancora di più. Dopo diversi podi in World Cup, centrare un terzo posto così prestigioso è il coronamento di un percorso, sono riuscita ad essere protagonista in una competizione di livello altissimo. Che bello l’abbraccio con Angelica Olmo, siamo grandi amiche e so che anche per lei il mio podio vale tantissimo: sarebbe stata la stessa cosa per me se ci fossimo scambiate le posizioni. E’ stata davvero dura, dall’inizio alla fine. Ho nuotato molto bene malgrado, onestamente, sia il mio punto debole; poi ho approcciato la bici sapendo che era la mia frazione favorevole e ho tenuto il ritmo oltre pensando di non far rientrare nessuno da dietro, ma la salita è talmente dura che puoi pensare solo a salire. Di corsa ho cercato di gestirmi un po’ quando siamo rimaste in quattro per il terzo posto, ho risparmiato qualcosa stando un po’ dietro, visto che si era alzato un forte vento, e sul finale sono riuscita ad agguantare il terzo posto“.

Così Angelica Olmo: “Dopo una frazione nuoto non eccezionale, sono partita a tutta in bici per rientrare sulle posizioni di testa, anche se devo ammettere che se c’è Verena già davanti, è dura tornarle sotto. Sono stata davanti in bici, con la mia compagna di Nazionale, abbiamo fatto selezione e a piedi me la sono giocata: posso davvero essere contenta della mia gara nel complesso. Io e Verena ci rispettiamo e ci sosteniamo sin da quando siamo ragazzine, abbiamo vissuto molte esperienze insieme e ammetto che sono felice e fiera del suo straordinario risultato“.

Commenta il presidente della FITRI, Luigi Bianchi: “Sono felice ed emozionato per il podio di Verena Steinhauser e per i piazzamenti di prestigio delle azzurre nella World Cup di Arzachena, la gara di casa. Il lavoro paga sempre, nonostante tutto. La gara, disputata nel magnifico contesto di Cannigione, è stata elettrizzante con Duffy protagonista annunciata, ma soprattutto per le ottime prestazioni delle azzurre Steinhauser e Olmo, sempre in lotta per il podio. Inoltre, piazzare cinque atlete nelle prime venti in una competizione dal tasso tecnico così alto è un grande risultato per la nostra Nazionale”.

Risultati sprint femminile

1 Flora Duffy BER 01:00:53

2 Beth Potter GBR 01:02:04

3 Verena Steinhauser ITA 01:02:07

4 Leonie Periault FRA 01:02:08

5 Angelica Olmo ITA 01:02:14

11 Beatrice Mallozzi ITA 01:03:22

16 Ilaria Zane ITA 01:04:10

19 Luisa Iogna-Prat ITA 01:04:47

29 Carlotta Missaglia ITA 01:06:38

DNF Alice Betto ITA DNF

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo