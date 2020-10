Trevisan-Bertens, Roland Garros 2020 oggi: orario, tv, programma, streaming

Giorno di ottavi di finale al Roland Garros, con il Court Suzanne Lenglen che si tinge di italiano, a causa del tris di azzurri impegnati sul secondo campo per importanza dello Slam parigino. A iniziare è Martina Trevisan, al settimo incontro (qualificazioni comprese) e opposta all’olandese Kiki Bertens.

Tra le due esiste un precedente, ed è datato 2019 a Charleston, sulla terra verde, in cui l’attuale numero 8 del mondo prevalse nettamente per 6-2 6-1. Uno Slam è cosa diversa, così come la fiducia di Trevisan dopo tre rimonte consecutive in tabellone principale (perché tale è stata anche quella contro Camila Giorgi, al di là della conclusione). E dietro c’è anche l’intera storia della toscana, dai fasti di promessa (assieme al fratello Matteo) ai periodi difficili e al ritorno sui campi, fino all’occasione a lungo cercata e arrivata improvvisamente, forse nel momento più inaspettato di tutti. Adesso la certezza è che da perdere non avrà nulla.

Il match tra Martina Trevisan e Kiki Bertens, ottavo di finale del Roland Garros 2020, si terrà oggi alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte dell’emittente paneuropea, e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

TREVISAN-BERTENS, ROLAND GARROS 2020: PROGRAMMA

DOMENICA 4 OTTOBRE

Ore 11:00 Martina Trevisan (ITA) (Q)- Kiki Bertens (NED) (5)

TREVISAN-BERTENS, ROLAND GARROS 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 o 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

