Trento-Amriswil oggi: orario, tv, programma, streaming. Preliminare Champions League volley

Oggi giovedì 29 ottobre (ore 19.00) si gioca Trento-Amriswil, match valido per il secondo turno preliminare della Champions League 2020-2021 di volley maschile. Ad Amriswil (Svizzera) va in scena l’ultima partita della Pool H, i dolomitici tornano in campo dopo aver sconfitto la Dinamo Mosca ieri sera. I ragazzi di Angelo Lorenzetti sono a un passo dalla qualificazione alla fase a gironi della massima competizione europea: basterà conquistare un solo set per raggiungere l’obiettivo. Trento partità con tutti i favori del pronostico e non dovrebbe avere problemi a battere nettamente i padroni di casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Trento-Amriswil, match valido per il secondo turno preliminare della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su EuroVolleyTV.

TRENTO-AMRISWIL: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE:

19.00 Itas Trentino vs Dinamo Mosca

TRENTO-AMRISWIL: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su EuroVolleyTV.

