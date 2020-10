Tennis, WTA Ostrava 2020: tonfi Svitolina e Kontaveit, avanzano Azarenka e Mertens. Ostapenko batte Martic

Giornata non esattamente priva di movimento al WTA Premier di Ostrava, che perde prima, quinta e ottava testa di serie nel mix di partite di primo e secondo turno disputate quest’oggi in quello che è il penultimo torneo del circuito femminile, stanti le difficoltà successive alla cancellazione dell’intera stagione asiatica, Finals comprese.

In termini di primo turno, c’erano ancora due match da disputare: in uno Jelena Ostapenko sfrutta la wild card concessale eliminando la numero 5 del seeding, la croata Petra Martic, con un netto 6-3 6-1 e si guadagna una sfida che piacerà ai fautori dei modi contrapposti di giocare a tennis, con la tunisina Ons Jabeur, mentre nell’altro la belga Elise Mertens, settima testa di serie, sconfigge l’americana Amanda Anisimova per 6-2 6-3; prossimo ostacolo la ceca Karolina Muchova.

Ottima giornata per Maria Sakkari, che conferma le buone sensazioni lasciate nel primo turno eliminando la numero 1 del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina, con un doppio 6-3, per il quale ci mette soltanto un’ora e 18 minuti. Anche l’ottava miglior giocatrice del torneo, l’estone Anett Kontaveit, è costretta a salutare, e la sua sorpresa in negativo è forse la maggiore: dopo la fatica fatta con la russa Ekaterina Alexandrova arriva anche l’eliminazione per mano della spagnola Sara Sorribes Tormo, che dopo un primo set dominato riesce a non cedere nel secondo e a chiudere per 6-1 6-4. L’unica sfida in tre parziali è quella tra Victoria Azarenka e Barbora Krejcikova, con la bielorussa che fatica a entrare in partita, salvo poi farlo e travolgere la ceca per 2-6 6-2 6-1. A far scalpore è soprattutto il secondo punto dell’ultimo game, in cui l’ex numero 1 del mondo è protagonista di un episodio del tutto particolare.

Foto: LaPresse