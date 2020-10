Tennis, WTA Ostrava 2020: avanti Sakkari, Kontaveit, Sorribes Tormo e Krejcikova

Cominciati i match di primo turno al WTA Premier di Ostrava, uno dei soli due appuntamenti che il circuito femminile è riuscito a mettere in piedi all’interno della parte di stagione successiva al Roland Garros, già privata dell’intera tournée asiatica e delle Finals.

Uno solo il match davvero combattuto, quello d’apertura del programma tra l’estone Anett Kontaveit e la russa Ekaterina Alexandrova, risolto in favore della numero 8 del seeding per 4-6 6-2 7-6(6) con un tie-break del terzo set in cui la sua varietà di colpi le ha portato il recupero da 1-3. Per lei ci sarà la qualificata spagnola Sara Sorribes Tormo, che ha sconfitto senza grande fatica la polacca Magda Linette per 6-1 6-3.

Loading...

Loading...

Nella parte alta del tabellone, invece, la greca Maria Sakkari, reduce da un contrariante terzo turno al Roland Garros (in cui non ha convertito due match point contro Martina Trevisan) supera Kristyna Pliskova, wild card e col più stretto legame di sangue possibile con Karolina, con un doppio 6-3, passando così a condurre per 2-1 nei confronti diretti. Sfiderà la numero 1 del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina, per uno dei migliori confronti degli ottavi. A chiudere il programma la sfida delle qualificate ceche vede Barbora Krejcikova battere Tereza Martincova per 7-5 6-1, sfatare il tabù delle due sconfitte del 2016 e prenotare il confronto con Victoria Azarenka.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rob Prange / Spain DPPI / DPPI LivePhotoSport