Tennis, Stefanos Tsitsipas: “Il dolore dentro e fuori dal campo mi ha fatto crescere. Le Finals sono un obiettivo”

Stefanos Tsitsipas è il campione in carica delle ATP Finals, ma il greco non pensa ancora alla difesa del titolo, proprio come ha fatto capire nella conferenza stampa prima del suo match contro Jan-Lennard Struff nel torneo di Vienna. Queste le parole del greco, riportate da LiveTennis: “Sì, le Finals sono un grande obiettivo, ma adesso non ci sto pensando affatto. Sono del tutto focalizzato su questa settimana, quindi andrò a Bercy e anche lì voglio disputare un ottimo torneo. Sento che in questi tornei posso fare molto bene, portare in campo una versione migliore di Stefanos, sono davvero felice di essere qua adesso. Sono grato per la possibilità di poter giocare questi tornei importanti, nonostante la situazione che stiamo vivendo a livello mondiale”.

Una stagione travagliata quella del greco dopo la ripresa, soprattutto nelle prime settimane, riscattandosi poi con la semifinale al Roland Garros: “E’ stato un periodo in cui ho provato e testato nuove cose in campo, sia durante la US Open swing che a Roma. Quindi ho deciso di ritornare al mio vecchio gioco e mi sono subito sentito a mio agio, ho ritrovato la fiducia in campo e si sono visti i risultati”.

Un 2020 ovviamente sconvolto dalla pandemia e che ha cambiato molto Tsitsipas: “Affrontare il dolore in campo e fuori quest’anno mi ha fatto crescere. Ho imparato un secco di lezioni sul gioco e per la mia vita. Ho giocato diversi match dalla ripresa, ma non quanti speravo di poter disputare. Il Covid-19 ha reso tutto così difficile quest’anno, ma è bello ora essere qua”.

Foto: LaPresse