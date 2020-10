Tennis, quando torna in campo Jannik Sinner. Speranze concrete per Sofia

Ormai appare chiaro nella forma e anche nella sostanza: il post lasciato sul proprio profilo Instagram da parte di Jannik Sinner lascia chiaramente intendere che la vescica che lo ha costretto al ritiro a Vienna non sarà un problema per il ritorno in campo a Sofia.

Saltata già per piano di programmazione Parigi-Bercy (era troppo lontano all’uscita dell’entry list, avvenuta prima della fine del Roland Garros, per poter sperare in un ingresso in tabellone principale), risiede nel torneo ATP 250 bulgaro l’ultima chance per l’altoatesino di migliorare ancora la propria posizione di classifica.

Loading...

Loading...

Una situazione, quella di Sinner,, che potrebbe anche portarlo (anche se rimane un’eventualità al momento piuttosto remota) verso una testa di serie agli Australian Open, anche se è molto più verosimile che quest’obiettivo possa essere raggiunto per il Roland Garros 2021 e comunque per i Masters 1000 americani del prossimo mese di marzo. Intanto c’è un 2020 da chiudere, e senz’altro con il segno più posizionato al fianco.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer