Tennis: nessuna lesione al gomito per Lorenzo Musetti, rientro previsto tra due settimane a Parma

Poteva forse concludersi anzitempo la stagione agonistica di Lorenzo Musetti, reduce dal ritiro per un problema al gomito accusato durante la semifinale del torneo ATP 250 Sardegna, ma a quanto pare l’infortunio sarebbe meno grave del previsto ed il promettente tennista azzurro potrà tornare in gara già a partire dal 2 novembre in quel di Parma. Il 18enne nativo di Carrara, capace di raggiungere a Santa Margherita di Pula la semifinale di un torneo del circuito maggiore per la prima volta in carriera, si è sottoposto negli ultimi giorni ad accertamenti per fare luce sul problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il match contro il serbo Laslo Djere.

“Ho fatto un’ecografia. Si vedeva che c’era un versamento, un piccolo edema. Poi ho fatto anche una risonanza magnetica ad alto campo. Per fortuna si tratta solo di una forte infiammazione“, spiega il talentuoso atleta italiano al Corriere dello Sport. Scongiurata quindi l’ipotesi di una lesione, che avrebbe forse messo la parola fine al suo 2020 agonistico, ma i tempi di recupero si aggirano comunque sui 7-10 giorni di stop. Questo problema ha portato Musetti all’inevitabile cancellazione dal Challenger di Ismaning di questa settimana, con il prossimo torneo in agenda previsto a partire dal 2 novembre sui campi in cemento indoor di Parma (si tratta di un Challenger).

Foto: Lapresse