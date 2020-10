Tennis, Jannik Sinner chiarisce i motivi del forfait a San Pietroburgo: virus intestinale, tampone negativo per il Covid-19

Jannik Sinner è stato costretto a dare forfait per l’ATP 500 di San Pietroburgo a causa di un virus intestinale. A confermare questa motivazione è stato lo stesso tennista altoatesino che su una storia su Instagram ha annunciato appunto la sua assenza, chiarendo di essere risultato negativo al tampone per il Covid-19.

Loading...

Loading...

Jannik, in teoria, avrebbe dovuto affrontare l’americano Reilly Opelka e in caso di successo avrebbe giocato contro uno tra l’idolo di casa Daniil Medvedev (campione uscente e favorito del torneo) e il francese Richard Gasquet. Pertanto, non ci sarà alcun italiano ai nastri di partenza del torneo russo, tenuto conto anche della rinuncia di Matteo Berrettini di alcuni giorni fa.

Da questo punto di vista, l’azzurrino avrà modo di tirare un po’ il fiato dopo gli sforzi del Roland Garros, dove ha raggiunto in maniera inaspettata i quarti di finale, per concentrarsi in vista dei prossimi appuntamenti che saranno sempre sul veloce indoor, superficie che lui predilige particolarmente.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse