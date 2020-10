Tennis: Fabio Fognini giocherà l’ATP 250 di Pula per forfait di Schwartzman, wild card a Giulio Zeppieri

Fabio Fognini giocherà l’ATP 250 di Pula, in Sardegna, la prossima settimana. Ma non è questa l’unica notizia che arriva dal torneo sardo, che si tiene quest’anno in considerazione della particolare contingenza dettata dalla riprogrammazione provocata dalla pandemia di coronavirus.

Fognini, infatti, entra senza dover usufruire di una wild card per via di un aiuto dalle pieghe del regolamento ATP. Si sono verificate le seguenti condizioni: si sono cancellate dal torneo due delle prime quattro teste di serie (l’argentino Diego Schwartzman, semifinalista al Roland Garros, e il cileno Cristian Garin), con Schwartzman che avrebbe dovuto essere la prima, e Fognini diventa a sua volta numero 1 del seeding, fatto che ne consente l’ingresso in questa maniera. Una situazione simile era capitata in passato ad Alexander Zverev a Ginevra. Si tratta della regola nota come “emergency situation“, la cui semplice traduzione è “situazione di emergenza“.

L’invito che doveva andare a lui è stato girato a Giulio Zeppieri, che giocherà quindi per la prima volta in un tabellone principale di un torneo ATP e andrà a far compagnia, con le wild card, a Marco Cecchinato e al suo amico-avversario di varie battaglie Lorenzo Musetti. In tabellone cinque altri italiani: Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Gianluca Mager, Salvatore Caruso e Andreas Seppi.

