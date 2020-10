Tennis, ATP Sardegna 2020: Salvatore Caruso sconfitto dal tedesco Hanfmann

Si interrompe al secondo turno il cammino di Salvatore Caruso nel torneo ATP Sardegna 2020 in corso di svolgimento sui campi di Santa Margherita di Pula. Il siciliano è stato sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann, numero 101 del mondo, in due set con il punteggio di 6-0 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Il match inizia subito male per Caruso, che perde il servizio a zero in apertura. Il primo set è un monologo del tedesco, che toglie altre due volte la battuta all’azzurro e chiude sul 6-0. Nel secondo c’è molta più battaglia, ma è decisivo un unico break, quello ottenuto da Hanfmann nel nono gioco, con il tedesco che poi ha chiuso il set ed il match sul 6-4.

Non sono finiti i match degli italiani quest’oggi a Santa Margherita di Pula. Infatti tra poco scenderanno in campo Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, rispettivamente contro Jiri Vesely e Roberto Carballes Baena.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events