Tennis, ATP Sardegna 2020: avanti Roberto Carballés Baena, fuori Federico Coria

A Pula, in Sardegna, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2020, oggi, martedì 13 ottobre, sulla terra rossa sarda sono stati disputati altri sei incontri del primo turno del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si disputeranno gli ultimi due incontri dei sedicesimi ed i primi quattro degli ottavi.

Due i derby azzurri andati in scena oggi: Marco Cecchinato batte in rimonta Gianluca Mager per 5-7 7-6 6-2, mentre Lorenzo Sonego supera Giulio Zeppieri per 6-2 7-6, ma in casa Italia esce anche Andreas Seppi, battuto dall’argentino Federico Delbonis per 7-5 7-6.

Loading...

Loading...

Lo spagnolo Roberto Carballés Baena supera l’argentino Federico Coria con il punteggio di 7-5 6-4, mentre lo spagnolo Pablo Andújar batte lo slovacco Jozef Kovalík con un duplice 7-5, infine il serbo Laslo Djere batte l’indiano Sumit Nagal con il netto score di 6-3 6-1.

RISULTATI ATP 500 SARDEGNA 13 OTTOBRE 2020

Roberto Carballés Baena batte Federico Coria 7-5 6-4

Federico Delbonis batte Andreas Seppi 7-5 7-6

Pablo Andújar batte Jozef Kovalík 7-5 7-5

Marco Cecchinato batte Gianluca Mager 5-7 7-6 6-2

Lorenzo Sonego batte Giulio Zeppieri 6-2 7-6

Laslo Djere batte Sumit Nagal 6-3 6-1

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com