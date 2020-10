Tennis, ATP Colonia II 2020: tutto facile per Sinner, che vola agli ottavi. Avanti anche Herbert e Millman

Sono proseguiti oggi, martedì 20 ottobre, i match di primo turno del torneo ATP 250 Colonia II. Tutto facile per Jannik Sinner che si è sbarazzato in un’ora di James Duckworth con il punteggio di 6-1 6-2. Prestazione brillante dell’azzurro che domina in lungo e in largo, tenendo in mano il pallino del gioco praticamente per tutto il match. Il 78% dei punti ottenuti con la prima ed il 64% dei punti ottenuti con la seconda sono solo due dei dati che dimostrano la supremazia dell’altoatesino. Agli ottavi il 19enne nativo di San Candido dovrà affrontare il francese Pierre-Hugues Herbert.

Il transalpino ha vinto un match molto equilibrato contro Tennys Sandgren imponendosi per 6-3 3-6 6-3. Una partita ricca di emozioni nella quale a fare la differenza è stata la capacità del francese di sfruttare le palle break. Tutto facile per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha sconfitto in un poco più di un’ora Damir Dzumhur con un netto 6-2 6-3.

Niente da fare per Dennis Novak, che è stato sconfitto da uno straripante Oscar Otte. Il tennista di casa è riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-3 6-2. Il teutonico affronterà agli ottavi la testa di serie numero 2 del torneo, ovvero l’argentino Diego Schwartzman. A concludere il quadro degli incontri odierni il trionfo in due set, per 6-4 6-2, di John Millman su Fernando Verdasco.

Foto: LaPresse