Tennis, ATP Colonia II 2020: in finale Alexander Zverev spazza via Diego Schwartzman

A Colonia, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Championship di tennis 2020, il secondo dei due consecutivi nella località tedesca, sul veloce indoor teutonico oggi, domenica 25 ottobre, nella finale, il numero uno del seeding, il tedesco Alexander Zverev, ha spazzato via la testa di serie numero due, l’argentino Diego Schwartzman, con il nettissimo punteggio di 6-2 6-1 in un’ora ed undici minuti di gioco.

Nel primo set c’è equilibrio fino al 2-2, poi Zverev alza il livello e nel quinto gioco ottiene il break a 15 che spacca la partita. Il tedesco annulla la palla del 3-3 al sudamericano e sale 4-2. Dopo un lungo settimo gioco il teutonico centra il secondo break e poi chiude con il servizio nell’ottavo game per il 6-2 in 38 minuti di gioco.

Nella seconda frazione il tedesco manca una palla break in apertura, ma per l’argentino si tratta del canto del cigno: il tedesco torna in cattedra, nei successivi sei giochi perde appena sette punti in tutto, centrando due break a trenta ed uno, quello decisivo, a quindici, per il 6-1 in 33 minuti.

Le statistiche indicano la netta supremazia del teutonico: se nel primo set il conto dei punti totali vinti recita 32-25, nella seconda partita il dato è di 29-14, per un totale di 61-39. Zverev sfrutta ben cinque delle otto palle break che si procura, mentre cancella l’unica concessa, nel sesto game del primo parziale.

Foto: LaPresse