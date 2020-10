Tennis, ATP Colonia 2020: i risultati del 16 ottobre. Zverev agguanta la semifinale, tutto facile per Auger-Aliassime

Si conoscono i quattro semifinalisti dell’ATP di Colonia. A staccare il biglietto per primo è stato il padrone di casa Alexander Zverev, che ha superato in tre set il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-4 3-6 6-0 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

Adesso il tedesco affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il tennista iberico ha sconfitto l’austriaco Dennis Novak con il punteggio di 6-3 2-6 6-3. Netta vittoria, invece, del canadese Felix Auger-Aliassime contro il moldavo Radu Albot per 6-3 6-0 ed ora il numero 22 del mondo se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha superato il polacco Robert Hurkacz in tre set per 7-6 5-7 6-0.

I RISULTATI DEL 16 OTTOBRE – ATP COLONIA 2020

A.Zverev (Ger) b. Harrris (Rsa) 6-4 3-6 6-0

Davidovich Fokina (Spa) b. Novak (Aut) 6-3 2-6 6-3

Auger-Aliassime (Can) b. Albot (Mda) 6-3 6-0

Bautista (Spa) b. Hurkacz (Pol) 7-6 5-7 6-0

Foto LaPresse