Tennis, Alexander Zverev risponde all’ex fidanzata: “Infondate le accuse che ho letto sui media”

Dopo che l’ex fidanzata Olga Sharypova ha gravemente accusato Alexander Zverev di episodi tutti riconducibili alla violenza domestica, prima del termine della loro relazione, arriva la risposta del tennista tedesco tramite il proprio profilo Instagram. Nella risposta, Zverev parla anche del figlio in arrivo dall’ultima persona con cui ha avuto una relazione, Brenda Patea. Di seguito l’intero contenuto della risposta, che nell’originale è in inglese e in tedesco.

“Gli ultimi giorni sono stati piuttosto impegnativi per me. Sarò padre a 23 anni. E non vedo l’ora di avere un figlio. Anche se io e Brenda non stiamo più insieme, abbiamo un buon rapporto e mi prenderò le mie responsabilità da padre. Insieme ci prenderemo cura della piccola vita che crescerà. Ma non voglio dire di più in pubblico su questo argomento privato. Sono certo che Brenda e io potremo farcela senza che i media siano coinvolti.

Loading...

Loading...

Quindi, ci sono le infondate accuse della mia ex ragazza Olga Sharypova, che ho letto nei media. Mi rendono molto triste. Ci siamo conosciuti fin da piccoli e abbiamo condiviso molte esperienze insieme. Mi rammarico molto che dica queste cose. Perché le accuse, semplicemente, non sono vere. Abbiamo avuto una relazione, ma è finita tanto tempo fa. Perché Olga faccia queste accuse ora, non lo so. Spero che entrambi troveremo un modo per avere a che fare con l’altra persona in una ragionevole e rispettosa maniera“.

Zverev, nel suo percorso tennistico recente, è arrivato in finale agli US Open perdendola contro Dominic Thiem, e ha vinto entrambi i tornei disputati nelle scorse due settimane a Colonia. Sul campo, gli obiettivi sono quelli di Parigi-Bercy e delle ATP Finals, mentre fuori resta da capire se e come evolveranno ulteriormente queste vicende.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse