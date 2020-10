Tennis, Alexander Zverev accusato di violenze dall’ex fidanzata Olya Sharypova su Instagram

Un periodo particolare per Alexander Zverev. Il tennista tedesco, tra i giocatori più forti del circuito e recentemente vincitore in due circostanze a Colonia (Germania), ha scoperto che diventerà padre dalla sua ex fidanzata Brenda Patea, la quale ha annunciato la gravidanza in un’intervista concessa a Bild e allo stesso tempo non sembra essere interessata a condividere la custodia del bambino con lo stesso Zverev. La loro relazione, ufficializzata a novembre 2019, si era conclusa tra la primavera e l’inizio dell’estate. “Con Zverev c’è stata una crisi perché abbiamo diversi punti di vista sulla vita. Chiunque viva al fianco di un atleta deve sottostare alla cosa“.

Una gravidanza non nei programmi, che la donna quindi intende portare davanti da sola. Tuttavia, un’altra vicenda lo riguarda e di un tenore non certo piacevole. Olya Sharypova, altra ex compagna del teutonico, attraverso un post su Instagram ha dichiarato di aver subito degli atti di violenza dal tennista, rivelando di essere stata picchiata più volte. “Quel giorno, agli US Open, stavo passeggiando con Dasha Medvedeva (la moglie di Daniil Medvedev ndr.) e un mio amico. Eravamo un po’ in ritardo e Sascha si è arrabbiato. Quando sono tornata a casa, abbiamo discusso pesantemente. Ho scritto su Instagram che ha cercato di strangolarmi con un cuscino. Ho provato più volte a scappare dalla stanza d’albergo, ma non me lo ha permesso. Avevo paura che qualcuno potesse vederci e sentirci. Ma alla fine sono riuscita a liberarmi e sono scappata a piedi nudi con un telefono. Non è stata l’unica volta che mi ha messo le mani addosso, ma in quell’occasione temevo che mi potesse uccidere. Ho deciso di fare queste rivelazioni perché avevo bisogno di riprendermi da questa vicenda. Dovrà assumersi le proprie responsabilità, sia per gli atti di violenza che per il bambino che avrà da Brenda“, le sue parole in un’intervista.

Loading...

Loading...

Una bruttissima storia e si attendono sviluppi in merito alle responsabilità di Sascha, che dovrà rispondere in merito a quanto descritto da Sharypova.

IL POST SU INSTAGRAM

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com