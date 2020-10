Swiatek-Kenin, finale femminile Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Il tabellone femminile del Roland Garros 2020 scriverà la sua ultima pagina. Quest’oggi, sabato 10 ottobre, è il giorno della finale del torneo sulla terra rossa, con due partecipanti inattese alla vigilia, ad incrociare le racchette sul Philippe-Chatrier saranno la polacca Iga Swiatek e l’americana Sofia Kenin.

La Swiatek, al momento numero 54 del mondo, ha confermato e superato le buone impressioni che aveva lasciato lo scorso anno in Francia. Se nel 2019, ad appena 18 anni, si fermò agli ottavi contro Simona Halep, un anno dopo ha avuto la sua rivincita: nel corso del torneo ha affrontato e sconfitto le finaliste dell’ultima edizione, Marketa Vondrusova e la stessa Halep, con lo stesso risultato (6-1 6-2); ai quarti la nostra Martina Trevisan non ha potuto nulla contro il suo strapotere fisico, confermato anche in semifinale contro Nadia Podoroska. Finora la polacca (la prima del suo Paese ad arrivare così lontano dal 1939) ha lasciato solo 23 game alle sue avversarie, un vero rullo compressore che, tra le altre cose, è anche in semifinale nel torneo di doppio assieme all’americana Nicole Melichar.

Dall’altra parte la Kenin arrivava a Parigi come una delle migliori (numero 4 del seeding) ma nel corso della sua ancor breve carriera non aveva mostrato un gran feeling con la terra rossa. Con la sua grinta e la sua voglia di arrivare sopra ogni palla ha faticato di più rispetto alla sua avversaria, lasciando un set in quattro occasioni su sei partite (a riuscirci Liudmila Samsonova, Ana Bogdan, Fiona Ferro e Danielle Collins); ma alla prima occasione contro un’avversaria di rango, come accaduto in semifinale contro Petra Kvitova, l’americana ha fatto fruttare il suo tennis fatto di variazioni e di recuperi estremi portandosi a casa il match per 6-4 7-5. La 22enne nata a Mosca ma residente negli USA sin dalla tenera età ha un vantaggio: conoscere il clima di una finale Slam, avendo vinto gli ultimi Australian Open.

IL PROGRAMMA DI IGA SWIATEK – SOFIA KENIN

La partita tra la polacca Iga Swiatek e l’americana Sofia Kenin sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Dalle ore 15

Iga Swiatek – Sofia Kenin (4)

